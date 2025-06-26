На Львівщині поліцейське авто збило підлітка: хлопця госпіталізували
У Львівській області службове авто патрульної поліції збило неповнолітнього пішохода. Розпочато службове розслідування
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Львівщини.
Зазначається, що аварія травпилася 25 червня поблизу села Красів на автодорозі Київ — Чоп.
Унаслідок наїзду постраждалого госпіталізували до медичного закладу.
За фактом інциденту ініційовано службове розслідування. Обставини аварії встановлюються.
Нагадаємо, 25 червня у Дніпровському районі Запоріжжя сталась аварія. 51-річна водійка Ford збила 10-річного хлопчика. Він переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
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