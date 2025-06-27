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27 июня 2025, 08:40

В Киевской области пикап сбил 14-летнего скутериста

27 июня 2025, 08:40
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фото: Нацполиция
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ДТП произошло вблизи поселка Иванков Вышгородского района вчера днем, 26 июня. Ребенка госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, пикап Fiat Titano во время обгона наехал на скутер Honda Dio, которым управлял 14-летний подросток.

"В результате столкновения несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.

Автомобилем управлял 37-летний водитель. Правоохранители начали досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области пассажирский автобус сбил пешехода.

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