В Киевской области пикап сбил 14-летнего скутериста
ДТП произошло вблизи поселка Иванков Вышгородского района вчера днем, 26 июня. Ребенка госпитализировали в больницу
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.
По материалам следствия, пикап Fiat Titano во время обгона наехал на скутер Honda Dio, которым управлял 14-летний подросток.
"В результате столкновения несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.
Автомобилем управлял 37-летний водитель. Правоохранители начали досудебное расследование.
Напомним, в Киевской области пассажирский автобус сбил пешехода.
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