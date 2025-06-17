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17 июня 2025, 13:53

В Киеве на месте ракетного удара деблокировали тело человека

17 июня 2025, 13:53
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фото: ГСЧС Киева
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В Киеве на месте ракетного удара по 9-этажке в Соломенском районе деблокировали тело человека

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Сейчас известно о 14 погибших и 105 пострадавших людях. Идет идентификация тел.

В то же время в телеэфире начальник КГВА Тимур Ткаченко подчеркнул, что трудно сказать реальное количество людей, которое может быть под завалами.

"Мы говорим о том, что сегодня здесь может находиться от четырех до 14 человек, поскольку именно такое количество здесь проживало и не выходит на связь", - сказал он.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

В общей сложности к ликвидации последствий российских ударов по столице привлечены более 450 спасателей, более 100 единиц техники ГСЧС и кинологические расчеты.

Как известно, в ночь на 17 июня РФ нанесла массированный удар по Киеву. Российские захватчики применили 175 беспилотников, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистики.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, в Киеве после атаки пропавшими без вести числятся 5 человек.

Завтра, 18 июня, в Киеве объявлен Днем траура в память о жертвах массированной вражеской атаки на столицу.

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