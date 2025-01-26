скріншот із відео

Правоохоронці зафіксували черговий випадок насильства, вчинений підлітками. У Бучанському районі Київської області група підлітків побила хлопця. Відповідне відео з'явилося у мережі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.

Відео побиття правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж. Наразі поліція проводить перевірку за фактом побиття юнака.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події та всіх учасників. Відео інциденту поширюється у столичних Telegram-каналах. На оприлюднених кадрах видно, як група підлітків переслідує юнака на вулиці, а після цього його жорстоко б'ють у підвалі.

Нагадаємо, нещодавно набув резонансу інцидент з жорстоким побиттяс 12-річної дівчинки у Білій Церкві. Підлітки зібралися у місцевому парку, де 16-річний хлопець погрожував дівчинці, вдарив та розпилив в обличчя газовий балончик. Хлопець вимагав від вчинки 15 тисяч гривень.

20 січня правоохоронці повідомили про підозру 16-річному юнаку за фактом катування та вимагання коштів. Його взяли під арешт.

Також раніше повідомлялося, що поліція встановила 10-х учасників події.

Читайте також: Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент