11:34  26 січня
На Київщині група підлітків побила хлопця: у поліції відреагували
11:02  26 січня
У мережі показали момент влучання "Шахеда" у Сумах
10:04  26 січня
У Черкасах чоловік влаштував стрілянину біля парку: двоє людей травмовані
UA | RU
UA | RU
26 січня 2025, 11:34

На Київщині група підлітків побила хлопця: у поліції відреагували

26 січня 2025, 11:34
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці зафіксували черговий випадок насильства, вчинений підлітками. У Бучанському районі Київської області група підлітків побила хлопця. Відповідне відео з'явилося у мережі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.

Відео побиття правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж. Наразі поліція проводить перевірку за фактом побиття юнака.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події та всіх учасників. Відео інциденту поширюється у столичних Telegram-каналах. На оприлюднених кадрах видно, як група підлітків переслідує юнака на вулиці, а після цього його жорстоко б'ють у підвалі.

Нагадаємо, нещодавно набув резонансу інцидент з жорстоким побиттяс 12-річної дівчинки у Білій Церкві. Підлітки зібралися у місцевому парку, де 16-річний хлопець погрожував дівчинці, вдарив та розпилив в обличчя газовий балончик. Хлопець вимагав від вчинки 15 тисяч гривень.

20 січня правоохоронці повідомили про підозру 16-річному юнаку за фактом катування та вимагання коштів. Його взяли під арешт.

Також раніше повідомлялося, що поліція встановила 10-х учасників події.

Читайте також: Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент

кримінал підлітки Київська область Побиття
У Черкасах чоловік влаштував стрілянину біля парку: двоє людей травмовані
26 січня 2025, 10:04
На Киівщині чоловік вбив пенсіонерку, бо вона не пригостила його алкоголем
25 січня 2025, 17:09
Побиття школярки у Києві: поліція відкрила кримінальну справу
24 січня 2025, 08:09
Всі новини »
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
У мережі показали момент влучання "Шахеда" у Сумах
26 січня 2025, 11:02
Росіяни атакували дронами Суми: фото та відео наслідків
26 січня 2025, 10:33
У Черкасах чоловік влаштував стрілянину біля парку: двоє людей травмовані
26 січня 2025, 10:04
Внаслідок нічного удару дронів по Харкову пошкоджені 12 будинків
26 січня 2025, 09:21
Громадська антикорупційна рада розкритикувала Умєрова за ідею об'єднати АОЗ і ДОТ
25 січня 2025, 20:36
Прикордонники показали, як збили Shahed на Чернігівщині
25 січня 2025, 19:30
Гарік Корогодський радить президентові не звільняти Кирила Фесика
25 січня 2025, 19:21
Головний психіатр ЗСУ планував купити віллу в Туреччині за понад пів мільйона євро - ЗМІ
25 січня 2025, 18:35
Голова комітету ВР Радіна: Умєров має подати заяву про відставку
25 січня 2025, 18:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Сергій Корсунський
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »