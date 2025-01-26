скриншот с видео

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию в Киевской области.

Видео избиения правоохранители обнаружили во время мониторинга соцсетей. Полиция проводит проверку по факту избиения юноши.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и всех участников. Видео инцидента распространяется в столичных Telegram каналах. На обнародованных кадрах видно, как группа подростков преследует молодого человека на улице, а после этого его жестоко избивают в подвале.

Напомним, недавно получил резонанс инцидент с жестоким избиением из 12-летней девочки в Белой Церкви. Подростки собрались в местном парке , где 16-летний парень угрожал девочке, ударил и распилил в лицо газовый баллончик. Парень потребовал от поступка 15 тысяч гривен.

20 января правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему юноше по факту пыток и вымогательств средств. Его взяли под арест.

Также ранее сообщалось, что полиция установила 10 участников события.

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