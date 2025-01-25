Про це повідомляє Нацполіція Київської області, інформує RegioNews.

Це сталося у Рокитянській громаді. Там під час конфлікту чоловік вдарив жінку молотком по голові. Він також завдав їй удару ножем у шию. Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці.

Тіло загиблої на порозі будинку знайшов її брат. Правоохоронці знайшли 54-річного нападника. Він був на столичному залізничному вокзалі, намагаючись сховатися від поліції. Відомо, що раніше він уже притягувався до відповідальності за майнові злочини.

Підозрюваний пояснив, що конфлікт стався через алкоголь. Виявилося, що його розізлило те, що пенсіонерка відмовилась його пригостити. Через це він спочатку вдарив її тупою частиною молотка по голові, а коли вона впала - завдав два удари ножем у шию.

Чоловіку повідомили про підозру (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі затримали 46-річного чоловіка, який поранив жінку та застрелив чоловіка. Причиною злочину стали ревнощі. Виявилося, що він приїхав до знайомої, коли в неї в гостях був інший чоловік. Нападник здійснив понад 10 пострілів.

Також повідомлялося, що на Волині 20-річний чоловік убив жінку. З'ясувалося, що тривалий час вони були в неприязних стосунках. Під час сварки хлопець побив пенсіонерку, а потім залишив її вдома без допомоги. Жінка померла від отриманих травм.