У Черкасах чоловік влаштував стрілянину біля парку: двоє людей травмовані

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Правоохоронці затримали у Черкасах 53-річного чоловіка, який влаштував стрілянину та травмував двох людей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Черкаської області.

Інцидент трапився ввечері 25 січня поблизу парку на Проспекті Перемоги у Черкасах. Внаслідок інциденту постраждали 23-річний чоловік та 35-річна жінка.

Очевидці події викликали поліції, вони надали правоохоронцям опис стрільця. Через деякий час патрульні поліцейські затримали зловмисника неподалік від місця вчинення злочину.

За даними поліції, у затриманого виник конфлікт з жінкою з чоловіком, які були на зупинці міського транспорту. Під час сварки фігурант вистрелив у 23-річного чоловіка, а жінку вдарив руків’ям пістолета по голові. Обох потерпілих госпіталізували.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "хуліганство". Чоловіку може загрожувати від 3 до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура Черкаської області направила до суду обвинувачення стосовно колишнього керівника однієї з місцевих виправних колоній, який влаштував стрілянину на станції технічного обслуговування та ремонту автомобілів.