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Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття школярки в Оболонському районі Києва – за статтею "побої і мордування"

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередньою інформацією, дівчата покликали на прогулянку потерпілу, а згодом між ними розпочався конфлікт. Одна із них витягнула телефон та почала фільмувати все на відео, а інші двоє завдали 13-річній школярці удари.

Правоохоронці встановили потерпілу. Також встановлені двоє учасниць конфлікту – 15-річна дівчина, яка наносила удари, та 14-річну ученицю місцевої школи, котра знімала відео знущань на телефон.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 (побої і мордування) КК України.

Тривають заходи зі встановлення третьої учасниці знущань.

Нагадаємо, черговий випадок насильства щодо дівчинки-підлітка стався 19 січня, відео зʼявилося у слцмережі 23 січня.

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