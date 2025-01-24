Побиття школярки у Києві: поліція відкрила кримінальну справу
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття школярки в Оболонському районі Києва – за статтею "побої і мордування"
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За попередньою інформацією, дівчата покликали на прогулянку потерпілу, а згодом між ними розпочався конфлікт. Одна із них витягнула телефон та почала фільмувати все на відео, а інші двоє завдали 13-річній школярці удари.
Правоохоронці встановили потерпілу. Також встановлені двоє учасниць конфлікту – 15-річна дівчина, яка наносила удари, та 14-річну ученицю місцевої школи, котра знімала відео знущань на телефон.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 (побої і мордування) КК України.
Тривають заходи зі встановлення третьої учасниці знущань.
Нагадаємо, черговий випадок насильства щодо дівчинки-підлітка стався 19 січня, відео зʼявилося у слцмережі 23 січня.
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