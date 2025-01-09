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09 січня 2025, 19:36

На Київщині врятували кота, який шість днів був зачинений у квартирі: його хазяїна затримав ТЦК

09 січня 2025, 19:36
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скріншот із відео
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В Ірпені під Києвом кіт на шість днів залишився в замкненій квартирі після затримання його власника представниками ТЦК та СП

Про це повідомляють волонтери "Зоопатруль", передає RegioNews.

Як зазначається у повідомленні, чоловіка військовослужбовці ТЦК забрали з вулиці, не давши можливості попередити про ситуацію чи передати ключі знайомим.

Протягом шести днів кіт був зачинений у квартирі. Сусіди чули його голосне нявкання. З часом ці звуки припинилися, тож сусіди вирішили викликати зоозахисників.

Волонтери "Зоопатруля" отримали дозвіл на відкриття квартири. З'ясувалося, що кін застряг на балконі. Він був зневоднений й відмовляв від їжі. Зараз тварина проходить реабілітацію, котові шукають новий дім.

Нагадаємо, раніше у поліції повідомили, що у Дніпрі на залізничному вокзалі під час конфлікту з представниками ТЦК чоловік наніс поліцейському ножове поранення. Дніпропетровський обласний ТЦК та СП оприлюднив офіційну заяву щодо інциденту.

Також раніше з'явилося відео жорсткого затримання чоловіка у Львові.

Окрім того, з'явилося відео, як у Черкасах працівник ТЦК на одному з блокпостів у Черкасах спустив колеса в авто, водій якого відмовився надавати документи для перевірки.

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