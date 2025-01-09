скриншот с видео

В Ирпене под Киевом кот на шесть дней остался в запертой квартире после задержания его владельца представителями ТЦК и СП

Об этом сообщают волонтеры "Зоопатруль", передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, мужчину военнослужащие ТЦК забрали с улицы, не дав возможности предупредить о ситуации или передать ключи знакомым.

В течение шести дней кот был закрыт в квартире. Соседи слышали его громкое мяуканье. Со временем эти звуки прекратились, поэтому соседи решили вызвать зоозащитников.

Волонтеры "Зоопатруля" получили разрешение на открытие квартиры. Выяснилось, что кон застрял на балконе. Он был обезвожен и отказывал от еды. Сейчас животное проходит реабилитацию, коту ищут новый дом.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в Днепре на железнодорожном вокзале во время конфликта с представителями ТЦК мужчина нанес полицейскому ножевое ранение. Днепропетровский областной ТЦК и СП обнародовал официальное заявление по поводу инцидента.

Также ранее появилось видео жесткого задержания мужчины во Львове.

Кроме того, появилось видео, как в Черкассах работник ТЦК на одном из блокпостов в Черкассах спустил колеса в авто, водитель которого отказался предоставлять документы для проверки.