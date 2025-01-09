13:20  09 января
На Черниговщине продолжаются поиски мальчика, провалившегося под лед вместе с дедушкой
18:05  09 января
В Киеве у железнодорожного вокзала прорвало трубу с горячей водой
12:10  09 января
На Львовщине Mazda столкнулась с грузовиком: погиб мужчина, пострадали два четырехлетних мальчика
UA | RU
UA | RU
09 января 2025, 19:36

На Киевщине спасли кота, который шесть дней был закрыт в квартире: его хозяина задержал ТЦК

09 января 2025, 19:36
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В Ирпене под Киевом кот на шесть дней остался в запертой квартире после задержания его владельца представителями ТЦК и СП

Об этом сообщают волонтеры "Зоопатруль", передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, мужчину военнослужащие ТЦК забрали с улицы, не дав возможности предупредить о ситуации или передать ключи знакомым.

В течение шести дней кот был закрыт в квартире. Соседи слышали его громкое мяуканье. Со временем эти звуки прекратились, поэтому соседи решили вызвать зоозащитников.

Волонтеры "Зоопатруля" получили разрешение на открытие квартиры. Выяснилось, что кон застрял на балконе. Он был обезвожен и отказывал от еды. Сейчас животное проходит реабилитацию, коту ищут новый дом.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в Днепре на железнодорожном вокзале во время конфликта с представителями ТЦК мужчина нанес полицейскому ножевое ранение. Днепропетровский областной ТЦК и СП обнародовал официальное заявление по поводу инцидента.

Также ранее появилось видео жесткого задержания мужчины во Львове.

Кроме того, появилось видео, как в Черкассах работник ТЦК на одном из блокпостов в Черкассах спустил колеса в авто, водитель которого отказался предоставлять документы для проверки.

Ирпень животные Киевская область ТЦК зоозащитники
Житель Киевщины сжег Теслу своего знакомого из-за семейного конфликта
09 января 2025, 07:40
В Сумской области работницу ТЦК задержали на взятке в 3000 долларов
09 января 2025, 07:09
В Киеве под лестницей многоэтажки поселились десятки декоративных крыс
07 января 2025, 23:47
Все новости »
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
Авиаудар по Запорожью: уточненные данные о пострадавших
09 января 2025, 19:52
Депутат из "Слуги народа" Кормышкина получила новое подозрение
09 января 2025, 19:03
Суд не стал брать под стражу подозреваемого в убийстве мужчины в сумском ТЦК
09 января 2025, 18:46
Харьковская юристка заявила о нападении на нее сотрудника ТЦК: в полиции отреагировали
09 января 2025, 18:23
В Киеве у железнодорожного вокзала прорвало трубу с горячей водой
09 января 2025, 18:05
В Белгород-Днестровском возле госучреждения произошел взрыв
09 января 2025, 17:40
Нацбезопасность США и Панама: повторит ли Трамп операции прошлых лет?
09 января 2025, 17:18
Россияне ударили по Харькову дронами "Молния"
09 января 2025, 16:47
Рада продлила срок добровольного возвращения на службу после СОЧ
09 января 2025, 16:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
В Киеве все будет "Благоустрий"
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Все публикации »
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »