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07 січня 2025, 18:09

Напад з ножем на співробітника ТЦК у Дніпрі — у військкоматі відреагували

07 січня 2025, 18:09
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скріншот із відео
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Дніпропетровський обласний ТЦК та СП оприлюднив офіційну заяву щодо інциденту на вокзалі у місті Дніпро, під час якого чоловік завдав ножового поранення військовослужбовцю

Про це ідеться у повідомленні на Facebook-сторінці Дніпропетровського обласного ТЦК, передає RegioNews.

У повідомленні наголошується, що конфлікт був спровокований громадянином, який "злісно порушував правила військового обліку". Також у ТЦК зазначають, що "коментарі щодо події у переважній більшості абсолютно не відповідають дійсності і є або ворожою пропагандою, або працюють на неї".

Військкомат також оприлюднив свою версію подій, які сталися у Дніпрі сьогодні, 7 січня. Зазначається, що група оповіщення, до якої входили співробітники поліції та військовослужбовці ЗСУ, звернулись до 45-річного чоловіка з метою перевірки військово-облікових документів. Однак чоловік відреагував на це прохання агресією.

"Громадянин вдався до неадекватних та агресивних дій: вирвав службове посвідчення з рук військовослужбовця та розірвав його, кричав, що він "не дурень, щоб йти воювати". Але на цьому чоловік не зупинився і вдався до явно кримінальних насильницьких дій. Він дістав холодну зброю (ніж) та наніс поранення військовослужбовцю та поліцейському", - розповіли у ТЦК.

У повідомленні також зазначається, що перехожі жінки літнього віку втрутилися у конфлікт та почали "рятувати" чоловіка. При цьому вони не бачили, що він здійснив напад з ножем на військових та поліцейських.

"Одна з жінок, намагаючись підняти на ноги цього чоловіка, впала разом з ним на вкритій льодом решітці дощового колектора. Як результат ”допомоги” - ”врятований” чоловік отримав травму обличчя, яку видно на оприлюднених відео", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що щодо чоловіка вирішується питання щодо кримінального провадження за фактом нападу.

У ТЦК наголосили, що оповіщення військовозобов’язаних у воєнний час здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше у поліції повідомили, що у Дніпрі на залізничному вокзалі під час конфлікту з представниками ТЦК чоловік наніс поліцейському ножове поранення.

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