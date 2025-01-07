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07 січня 2025, 23:47

У Києві під сходами багатоповерхівки оселилися десятки декоративних пацюків

07 січня 2025, 23:47
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фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup
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Зоозахисники у Києві виловили зграю декоративних щурів. Хтось із жителів міста, імовірно, викинув тварин на вулицю, тож вони оселилися під сходами багатоповерхівки та встигли розплодитися

Про це розповіли у Команді порятунку тварин у Києві, передає RegioNews.

Загалом вдалося виловити більше 30 тварин. Як зазначають зоозахисники, серед виловлених щурів багато вагітних та хворих.

Частині з виловлених щурів уже вдалося знайти новий дім.

Нагадаємо, раніше житель Одеси врятував червонокнижну змію, яка застрягла і могла загинути.

Київ тварини зоозахисники
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