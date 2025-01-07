У Києві під сходами багатоповерхівки оселилися десятки декоративних пацюків
Зоозахисники у Києві виловили зграю декоративних щурів. Хтось із жителів міста, імовірно, викинув тварин на вулицю, тож вони оселилися під сходами багатоповерхівки та встигли розплодитися
Про це розповіли у Команді порятунку тварин у Києві, передає RegioNews.
Загалом вдалося виловити більше 30 тварин. Як зазначають зоозахисники, серед виловлених щурів багато вагітних та хворих.
Частині з виловлених щурів уже вдалося знайти новий дім.
Нагадаємо, раніше житель Одеси врятував червонокнижну змію, яка застрягла і могла загинути.
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