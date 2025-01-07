У Дніпрі під час перевірки ТЦК чоловік підрізав поліцейського

У Дніпрі на залізничному вокзалі під час конфлікту з представниками ТЦК чоловік наніс поліцейському ножове поранення

Про це інформує пресслужба поліції Дніпропетровської області, повідомляє RegioNews.

За інформацією правоохоронців, конфліктна ситуація між 45-річним чоловіком та представниками ТЦК виникла через те, що чоловік відмовився надати військово-облікові документи для перевірки.

Після цього чоловік дістав з кишені ніж, яким поранив поліцейського Дніпровського районного управління поліції №1. Правоохоронець звернувся до лікарні, де йому була надана медична допомога. Знаряддя злочину правоохоронці вилучили.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 2 січня в Полтаві між представниками ТЦК і місцевим жителем стався конфлікт, внаслідок якого двоє учасників – 33-річний полтавець і 42-річний військовослужбовець ТЦК – повідомили про отримані тілесні ушкодження.