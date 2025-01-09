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Працівниця ТЦК та СП на Сумщині організувала схему "заробітку" на охочих уникнути мобілізації

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Посадовиця за 3000 доларів обіцяла допомогу в ухиленні від мобілізації до ЗСУ.

Правоохоронці затримали фігурантку під час отримання коштів від "клієнта".

Жінці оголосили підозру. Слідство триває.

Нагадаємо, на Вінниччині працівник ТЦК за 16 тисяч доларів допомагав охочим уникнути мобілізації. Фігуранта затримали, коли він одержував чергову частину хабаря.