Мешканець Київщини спалив Теслу свого знайомого через сімейний конфлікт

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Інцидент стався днями в селі Мила Бучанського району. Фігуранту загрожує до 10 років тюрми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

Рятувальники оперативно загасили полум’я, однак автомобіль Tesla отримав серйозні пошкодження й відновленню не підлягає. Після підпалу 56-річний власник машини звернувся до поліції.

Правоохоронці, використовуючи записи камер відеоспостереження, встановили, що зловмисник проник на територію через паркан. Чоловік, маючи при собі пластикову пляшку із запальною сумішшю, облив рушники, розміщені під колесами машини, і підпалив їх. Упевнившись, що автомобіль загорівся, підпалювач втік із місця злочину.

Виявилося, що 49-річний житель села Мила підпалив автомобіль Tesla, який належав його знайомому, через сімейний конфлікт.

Зловмисника затримали. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали працівників кур'єрської служби, які спалили два військові авто.