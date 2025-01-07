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07 січня 2025, 20:26

Омбудсмен відреагував на нове відео "бусифікації" чоловіка у Львові

07 січня 2025, 20:26
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скріншот із відео
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Після появи у мережі відео жорсткого затримання людьми військовій формі чоловіка у Львові представник Уповноваженого із прав людини направив звернення до обласного ТЦК та СП.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

"Сьогодні у мережі шириться відео зі Львівщини, що, ймовірно, працівники ТЦК та СП побили чоловіка. Мій Представник у Львівській області Тарас Подвірний вже направив офіційні звернення до обласного ТЦК та СП, військової служби правопорядку", — йдеться у повідомленні.

За словами Дмитра Лубінця, його представник повідомить Державне бюро розслідувань, якщо факти застосування фізичної сили будуть підтверджені.

У Львівському обласному ТЦК та СП опублікували коментар щодо відео. Там пояснили, що у чоловіка не було при собі військово-облікових документів, він підлягав мобілізації.

"Йому запропонували прослідувати до Шевченківського РТЦК та СП для проходження ВЛК та визначення ступеня придатності до військової служби. Натомість військовозобов'язаний відмовився, почав ображати військовослужбовців нецензурною лайкою та вдарив одного з них ліктем в обличчя. У відповідь на таку поведінку представниками Шевченківського РТЦК та СП було застосовано фізичну силу", — повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

За цим фактом призначили службове розслідування. Працівників ТЦК, причетних до конфлікту, відсторонили від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, раніше у поліції повідомили, що у Дніпрі на залізничному вокзалі під час конфлікту з представниками ТЦК чоловік наніс поліцейському ножове поранення.

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП оприлюднив офіційну заяву щодо інциденту на вокзалі у місті Дніпро, під час якого чоловік завдав ножового поранення військовослужбовцю.

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