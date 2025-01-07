У Черкасах співробітник ТЦК спустив колеса автомобіля, який зупинили на блокпосту

скріншот із відео

У мережі з'явилося відео, як працівник ТЦК та СП на одному з блокпостів у Черкасах спустив колеса в авто, водій якого відмовився надавати документи для перевірки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що водій проігнорував прохання вийти з автомобіля, після чого один із представників ТЦК спустив колеса транспортного засобу. Імовірно, таким чином військовослужбовець хотів запобігти втечі водія.

Правоохоронці проводять перевірку щодо дій усіх учасників ситуації. У Черкаському ТЦК наразі ніяк не коментували ситуацію.

Нагадаємо, раніше у поліції повідомили, що у Дніпрі на залізничному вокзалі під час конфлікту з представниками ТЦК чоловік наніс поліцейському ножове поранення. Дніпропетровський обласний ТЦК та СП оприлюднив офіційну заяву щодо інциденту.

Також раніше з'явилося відео жорсткого затримання чоловіка у Львові.