У Черкасах співробітник ТЦК спустив колеса автомобіля, який зупинили на блокпосту
У мережі з'явилося відео, як працівник ТЦК та СП на одному з блокпостів у Черкасах спустив колеса в авто, водій якого відмовився надавати документи для перевірки
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.
Зазначається, що водій проігнорував прохання вийти з автомобіля, після чого один із представників ТЦК спустив колеса транспортного засобу. Імовірно, таким чином військовослужбовець хотів запобігти втечі водія.
Правоохоронці проводять перевірку щодо дій усіх учасників ситуації. У Черкаському ТЦК наразі ніяк не коментували ситуацію.
Нагадаємо, раніше у поліції повідомили, що у Дніпрі на залізничному вокзалі під час конфлікту з представниками ТЦК чоловік наніс поліцейському ножове поранення. Дніпропетровський обласний ТЦК та СП оприлюднив офіційну заяву щодо інциденту.
Також раніше з'явилося відео жорсткого затримання чоловіка у Львові.