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На Київщині водій наїхав на працівника ТЦК після того, як той відмовився надати документи на перевірку. Працівник ТЦК у відповідь на такі дії водія розбив кулаком лобове скло автівки

Про це заявили у пресслужбі поліції Київської області, передає RegioNews.

Інцидент трапився на одному з блокпостів у Київській області. У поліції розповіли, що водій відмовився надавати документи, що посвідчують його особу.

"Продовжиши рух автомобіля, керманич скоїв наїзд на працівника ТЦК, після чого працівник ТЦК вдарив кулаком по лобовому склу авто. Водій з місця події втік", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що постраждалий працівник ТЦК звернувся до медиків, де йому надали необхідну допомогу.

Поліція Київщини розпочала службове розслідування за фактом інциденту.

Також керівництво управління Нацполіції в Київській області розпочало службове розслідування, щоб надати правову оцінку діям поліцейських під час інциденту.

Місцеві Telegram-канали також поширили відео конфліктної ситуації на блокпосту у Глевасі на Київщині.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео, як люди у військовій формі, імовірно працівники ТЦК, разом з поліцейськими запускають в зачинене авто газ із балончика, а потім підпалюють.

Міноборони також проводить перевірку щодо ситуації у Вишгороді. Також відомо, поліція Київщини розпочала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді. Співробітників поліції, присутніх на скандальному відео, відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування.

Після цього інциденту у Міноборони заявили, що готують кардинальну реформу системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.