У мережі з'явилося відео, як люди у військовій формі викурюють чоловіка з автівки газом

скріншот із відео

У мережі з'явилося відео, як люди у військовій формі, імовірно працівники ТЦК, разом з поліцейськими запускають в зачинене авто газ і балончика, а потім підпалюють

Першим це відео поширив у своєму Telegram-каналі колишній народний депутат Ігор Мосійчук, передає RegioNews.

За його інформацією, подія сталася у Вишгороді під час оповіщення населення для оновлення контактних даних. Мосійчук зазначає, що отримав відео від своїх підписників.

Офіційних коментарів щодо інциденту наразі немає.

Нагадаємо, раніше у соцмережах з'явилося відео, на якому нібито співробітник ТЦК стріляє у чоловіка. У поліції, коментуючи відео, заявили, що стріляв "представник добровольчого формування територіальної громади". Згодом у Міноборони розпочали перевірку щодо стрілянини працівником ТЦК на Київщині. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства.