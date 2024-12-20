У Міноборони анонсували кардинальну реформу системи ТЦК
Українське Міноборони готує кардинальну реформу системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)
Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає RegioNews.
Представник Міноборони, спілкуючись з народними депутатами, погодився, що система ТЦК потребує реформи, тож в Міноборони готують відповідні зміни.
Гаврилюк також прокоментував вчорашній інцидент у Вишгороді за участю співробітників ТЦК, які викурювали газом водія з машини та підпалювали її. За його словами, триває розслідування.
Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео, як люди у військовій формі, імовірно працівники ТЦК, разом з поліцейськими запускають в зачинене авто газ із балончика, а потім підпалюють.
Міноборони також проводить перевірку щодо ситуації у Вишгороді. Також відомо, поліція Київщини розпочала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді. Співробітників поліції, присутніх на скандальному відео, відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування.