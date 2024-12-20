У Міноборони анонсували кардинальну реформу системи ТЦК

фото: Одеський обласний ТЦК та СП

Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає RegioNews.

Представник Міноборони, спілкуючись з народними депутатами, погодився, що система ТЦК потребує реформи, тож в Міноборони готують відповідні зміни.

Гаврилюк також прокоментував вчорашній інцидент у Вишгороді за участю співробітників ТЦК, які викурювали газом водія з машини та підпалювали її. За його словами, триває розслідування.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео, як люди у військовій формі, імовірно працівники ТЦК, разом з поліцейськими запускають в зачинене авто газ із балончика, а потім підпалюють.

Міноборони також проводить перевірку щодо ситуації у Вишгороді. Також відомо, поліція Київщини розпочала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді. Співробітників поліції, присутніх на скандальному відео, відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування.