Працівників поліції, присутніх на скандальному відео із Вишгорода, відсторонили

скріншот із відео

Поліція Київщини розпочала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

У повідомленні дії патрульних, присутніх на скандальному відео, назвали "неприпустимими для працівників поліції", які несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київщини.

"За виявленим фактом керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на час розслідування обох працівників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео, як люди у військовій формі, імовірно працівники ТЦК, разом з поліцейськими запускають в зачинене авто газ із балончика, а потім підпалюють.

Міноборони також проводить перевірку щодо ситуації у Вишгороді.