Кабмін надав бронь від мобілізації всім українським священнослужителям

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Напередодні Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Відтак бронь від мобілізації отримали священники, а релігійні організації віднесли до критично важливих

Про це йдеться в постанові № 1498 від 26 грудня 2024 року, інформує RegioNews.

Відповідно до тексту постанови, бронюванню підлягають усі військовозобов’язані священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Кабмін також визначив, що релігійні організації можуть забронювати до 50% священнослужителів.

Водночас на релігійні організації не розповсюджується вимога щодо зарплати, яка зараз становить 20 тисяч для критично важливих підприємств, співробітників яких можуть забронювати.

Нагадаємо, 26 грудня на порталі "Дія" відновили можливість онлайн-бронювання працівників від мобілізації. Ця можливість була недоступна після масштабної кібератаки на реєстри.

Також Кабмін схвалив постанову, яка передбачає автоматичне подовження чинного бронювання від мобілізації на один місяць.