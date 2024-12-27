Непридатність за 4-7 тисяч доларів: в Одесі судитимуть співробітника ТЦК

фото: dbr.gov.ua

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси, який організував заробіток на чоловіках, охочих уникнути мобілізації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр ДБР.

"Співробітник одного з відділів ТЦК несанкціоновано корегував дані військовозобов’язаних в електронній базі "Оберіг" за 4-7 тисяч доларів США. Він вносив в неї неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби, що дозволяло їм виїжджати за кордон", - розповіли у відомстві.

Там зазначили, що чоловік діяв за цією схемою з 2023 року та встиг зробити "непридатними" не менше семи військовозобов'язаних.

Наразі співробітник РТЦК та СП звільнений з центру комплектування та знаходиться під вартою. Він обвинувачується у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах.

В ДБР додали, що військовослужбовець визнає свою провину та "виявив бажання реабілітуватись перед законом, виборюючи перемогу у лавах ЗСУ".

Нагадаємо, раніше правоохоронці ліквідували у Дніпрі масштабну схему ухилення від мобілізації. Затримані 5 організаторів. Викрито місцевих працівників ТЦК та СП, військовослужбовців, лікарів та цивільних осіб, котрі виступали "посередниками" для пошуку клієнтів і передачі грошей.