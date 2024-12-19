Інцидент з працівниками ТЦК у Вишгороді: офіційний коментар Міноборони

скріншот із відео

Міноборони проводить перевірку щодо ситуації у Вишгороді, де люди у військові формі, імовірно працівники ТЦК, запустили газ у закриту автівку, щоб "викурити" звідти людину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційний Telegram-канал Міноборони.

У відомстві заявили, що "категорично засуджують будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у ЗСУ".

"Щодо інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони запевнили, що всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України.

"Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки", - додали в оборонному відомстві.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео, як люди у військовій формі, імовірно працівники ТЦК, разом з поліцейськими запускають в зачинене авто газ із балончика, а потім підпалюють.