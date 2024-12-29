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В Киевской области водитель наехал на работника ТЦК после того, как тот отказался предоставить документы на проверку. Работник ТЦК в ответ на такие действия водителя разбил кулаком лобовое стекло автомобиля

Об этом заявили в пресс-службе полиции Киевской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел на одном из блокпостов в Киевской области. В полиции рассказали, что водитель отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность.

"Продолжив движение автомобиля, водитель совершил наезд на работника ТЦК, после чего работник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу авто. Водитель с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пострадавший работник ТЦК обратился к медикам, где ему предоставили необходимую помощь.

Полиция Киевской области начала служебное расследование по факту инцидента.

Также руководство управления Нацполиции в Киевской области начало служебное расследование, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских во время инцидента.

Местные Telegram-каналы также распространили видео конфликтную ситуацию на блокпосту в Глевахе.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как люди в военной форме, предположительно работники ТЦК, вместе с полицейскими запускают в закрытый автомобиль газ из баллончика, а затем поджигают.

Минобороны также проводит проверку ситуации в Вышгороде. Также известно, что полиция Киевщины начала служебное расследование по факту инцидента в Вышгороде. Сотрудников полиции, присутствовавших на скандальном видео, отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

После этого инцидента в Минобороны заявили, что готовят кардинальную реформу системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки.