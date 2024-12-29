08:30  28 декабря
Технопарк Сил обороны пополнил роботизированный вездеход "Улитка"
15:00  28 декабря
В Киеве пьяная водительница Tesla врезалась в бетонный забор: погибли 2 человека
18:45  27 декабря
Стало известно, кто из украинцев приобрел во время войны Rolls-Royce стоимостью свыше €600 тысяч
UA | RU
UA | RU
29 декабря 2024, 10:37

Работник ТЦК кулаком разбил лобовое стекло авто на Киевщине: в полиции объяснили, что произошло

29 декабря 2024, 10:37
Читайте також українською мовою
фото: t.me/kievinfo_kyiv
Читайте також
українською мовою

В Киевской области водитель наехал на работника ТЦК после того, как тот отказался предоставить документы на проверку. Работник ТЦК в ответ на такие действия водителя разбил кулаком лобовое стекло автомобиля

Об этом заявили в пресс-службе полиции Киевской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел на одном из блокпостов в Киевской области. В полиции рассказали, что водитель отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность.

"Продолжив движение автомобиля, водитель совершил наезд на работника ТЦК, после чего работник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу авто. Водитель с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пострадавший работник ТЦК обратился к медикам, где ему предоставили необходимую помощь.

Полиция Киевской области начала служебное расследование по факту инцидента.

Также руководство управления Нацполиции в Киевской области начало служебное расследование, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских во время инцидента.

Местные Telegram-каналы также распространили видео конфликтную ситуацию на блокпосту в Глевахе.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как люди в военной форме, предположительно работники ТЦК, вместе с полицейскими запускают в закрытый автомобиль газ из баллончика, а затем поджигают.

Минобороны также проводит проверку ситуации в Вышгороде. Также известно, что полиция Киевщины начала служебное расследование по факту инцидента в Вышгороде. Сотрудников полиции, присутствовавших на скандальном видео, отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

После этого инцидента в Минобороны заявили, что готовят кардинальную реформу системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

конфликт Киевская область блокпост мобилизация ТЦК
Кабмин предоставил бронь от мобилизации всем украинским священнослужителям
27 декабря 2024, 16:10
В Харьковской области провели почти 40 обысков в ТЦК и ВВК
27 декабря 2024, 16:02
Непригодность за 4-7 тысяч долларов: в Одессе будут судить сотрудника ТЦК
27 декабря 2024, 12:43
Все новости »
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
Партизаны в Крыму разведали важный объект для обеспечения технической готовности кораблей РФ
29 декабря 2024, 12:51
На границе задержали женщину, которую два года разыскивали из-за взяточничества
29 декабря 2024, 12:09
Командиру 211 бригады, в которой издевались над военными, готовят новое подозрение, — СМИ
29 декабря 2024, 11:34
В Двуречной на Харьковщине россияне сбросили с дрона взрывчатку, погиб мужчина
29 декабря 2024, 11:05
В Черкасской области в пожаре погибли трое детей из многодетной семьи: полиция начала расследование
29 декабря 2024, 10:04
Коррупция в МСЭК: Ляшко рассказал, сколько уже выявили фейковых инвалидностей
29 декабря 2024, 09:40
ВСУ уничтожили склад хранения, обслуживания и ремонта "шахедов" в Орловской области
28 декабря 2024, 18:25
В Ровно двое детей отравились угарным газом
28 декабря 2024, 17:30
Пограничники нанесли сокрушительные удары по позициям россиян возле Волчанска
28 декабря 2024, 16:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрий Николов
Все блоги »