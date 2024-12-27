На Харківщині провели майже 40 обшуків у ТЦК та ВЛК
У Харківської області відбулося 39 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК, які фігурують у справі про фальсифікації документів для ухилення від мобілізації
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook, передає RegioNews.
За словами Болвінова, фігуранти "зловживали владою, діяли разом тривалий час та встигли виключити з військового обліку людей, які не мали на це законних підстав".
"Службовці вносили завідомо неправдиві дані в документи – в результаті військовозобов'язаних визнавали непридатними або ж обмежено придатними", – розповів він.
Представник поліції зазначив, що фігуранти сприяли переправленню чоловіків через кордон, а також проводили махінації із заробітною платою – її отримували люди, які не проходили службу.
"За гроші "вирішували питання" про мобілізацію транспорту, який мав би їхати на передову", – зазначив він.
У всіх фігурантів вилучили гроші та майно, військово-облікові та медичні документи, на майно накладено арешти. Зараз правоохоронці вивчають документацію та допитують фігурантів.
"Під особливою увагою – статки та активи осіб з ТЦК та ВЛК, розслідуємо походження кожної гривні", – запевнив Болвінов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси, який організував заробіток на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.