На Харківщині провели майже 40 обшуків у ТЦК та ВЛК

фото: Сергій Болвінов /Facebook

У Харківської області відбулося 39 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК, які фігурують у справі про фальсифікації документів для ухилення від мобілізації

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook, передає RegioNews.

За словами Болвінова, фігуранти "зловживали владою, діяли разом тривалий час та встигли виключити з військового обліку людей, які не мали на це законних підстав".

"Службовці вносили завідомо неправдиві дані в документи – в результаті військовозобов'язаних визнавали непридатними або ж обмежено придатними", – розповів він.

Представник поліції зазначив, що фігуранти сприяли переправленню чоловіків через кордон, а також проводили махінації із заробітною платою – її отримували люди, які не проходили службу.

"За гроші "вирішували питання" про мобілізацію транспорту, який мав би їхати на передову", – зазначив він.

У всіх фігурантів вилучили гроші та майно, військово-облікові та медичні документи, на майно накладено арешти. Зараз правоохоронці вивчають документацію та допитують фігурантів.

"Під особливою увагою – статки та активи осіб з ТЦК та ВЛК, розслідуємо походження кожної гривні", – запевнив Болвінов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси, який організував заробіток на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.