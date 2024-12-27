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27 грудня 2024, 16:02

На Харківщині провели майже 40 обшуків у ТЦК та ВЛК

27 грудня 2024, 16:02
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фото: Сергій Болвінов /Facebook
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У Харківської області відбулося 39 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК, які фігурують у справі про фальсифікації документів для ухилення від мобілізації

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook, передає RegioNews.

За словами Болвінова, фігуранти "зловживали владою, діяли разом тривалий час та встигли виключити з військового обліку людей, які не мали на це законних підстав".

"Службовці вносили завідомо неправдиві дані в документи – в результаті військовозобов'язаних визнавали непридатними або ж обмежено придатними", – розповів він.

Представник поліції зазначив, що фігуранти сприяли переправленню чоловіків через кордон, а також проводили махінації із заробітною платою – її отримували люди, які не проходили службу.

"За гроші "вирішували питання" про мобілізацію транспорту, який мав би їхати на передову", – зазначив він.

У всіх фігурантів вилучили гроші та майно, військово-облікові та медичні документи, на майно накладено арешти. Зараз правоохоронці вивчають документацію та допитують фігурантів.

"Під особливою увагою – статки та активи осіб з ТЦК та ВЛК, розслідуємо походження кожної гривні", – запевнив Болвінов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси, який організував заробіток на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.

обшук Харківська область ТЦК корупційна схема ВЛК
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