ДСНС: в Чорнобильскій зоні ще тліють пеньки та залишки деревини
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
В Чорнобильській зоні, в осередках пройдених вогнем тліють пеньки, залишки деревини та торф’янику.
"У Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв”, - йдеться у повідомленні.
Також сказано, що основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка).
Як зазначається, до гасіння пожежі було залучено 1066 осіб та 253 одиниці техніки, у тому числі 2 вертольоти, якими за минулу добу здійснено 118 скидів - 236 т води.
Нагадаємо, інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва надійшла ще 4 квітня.
5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон. Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території Зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.
Також повідомлялось, що поліція встановила підпалювача у Чорнобильській зоні.
У Чорнобилі поновилися пожежі. У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники борються з 4 новими осередками займання.
Штрафом не відбудетесь, - Аваков про підпали в Чорнобилі. Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію в лісі, а всіх, хто щось знає про підпали, просять звернутися в поліцію.
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