ДСНС: в Чорнобильскій зоні ще тліють пеньки та залишки деревини

За минулу добу в Чорнобильській зоні авіація скинула 236 т води, щоб зупинити поширення вогню, однак пожежі там ще тривають

Фото: facebook:yaroslav.chernobyltour

За минулу добу в Чорнобильській зоні авіація скинула 236 т води, щоб зупинити поширення вогню, однак пожежі там ще тривають

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