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ДСНС: в Чорнобильскій зоні ще тліють пеньки та залишки деревини
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24 квітня 2020, 09:32 12

ДСНС: в Чорнобильскій зоні ще тліють пеньки та залишки деревини

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24 квітня 2020, 09:32 12
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За минулу добу в Чорнобильській зоні авіація скинула 236 т води, щоб зупинити поширення вогню, однак пожежі там ще тривають
Фото: facebook:yaroslav.chernobyltour
За минулу добу в Чорнобильській зоні авіація скинула 236 т води, щоб зупинити поширення вогню, однак пожежі там ще тривають

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

В Чорнобильській зоні, в осередках пройдених вогнем тліють пеньки, залишки деревини та торф’янику.

"У Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв”, - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка).

Як зазначається, до гасіння пожежі було залучено 1066 осіб та 253 одиниці техніки, у тому числі 2 вертольоти, якими за минулу добу здійснено 118 скидів - 236 т води.

Нагадаємо, інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва надійшла ще 4 квітня.

5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон. Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території Зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.

Також повідомлялось, що поліція встановила підпалювача у Чорнобильській зоні.

У Чорнобилі поновилися пожежі. У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники борються з 4 новими осередками займання.

Штрафом не відбудетесь, - Аваков про підпали в Чорнобилі. Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію в лісі, а всіх, хто щось знає про підпали, просять звернутися в поліцію.


ліквідація екологія пожежа ДСНС Чорнобиль Київська область
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