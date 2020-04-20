Штрафом не відбудетесь, - Аваков про підпали в Чорнобилі
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.
Міністр повідомляє, що вчора під час вечірнього моніторингового обльоту в Чорнобильській зоні, виявили чотири "феномена" на площі близько 100 м (мова про пожежі). Добре, що вдалося швидко їх загасити.
"Надзвичайно суха зима – рівень води в екосистемі пішов вниз на 1,5-2 метри. Лісова, особливо хвойна підстилка легко вразлива до пожежі. Висохли торфовища і це особлива проблема. І все це, звичайно, можливість для негідників і провокаторів. Хтось хоче зіпсувати життя в країні, хтось заховати вогнем свої брудні справи. Ми це дуже ясно розуміємо. І миритися не збираються - вживаємо заходів", - акцентує Аваков.
Він також просить усіх, хто володіє хоч якоюсь інформацією, зателефонувати в поліцію.
"Звичайно, поліція вже займається цим та іншими інцидентами. Створив спеціальну групу МВС, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі. Але які ж негідники. Тисячі наших не сплять цілодобово, хапають пил і радіацію. А хтось з-за рогу... Ух попадіться! А попадетеся точно! І штрафом вже не відбудетесь", - йдеться в повідомленні.
Великдень ж вже закінчилася? Сваритися можна?... Спочатку по справі - про пожежі в Житомирській обл. та Чорнобильської...Опубліковано Arsen Avakov Понеділок, 20 квітня 2020 р.
Нагадаємо, у Чорнобилі і Житомирській області досі гасять пожежі (ФОТО, ВІДЕО). Загрози об'єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об'єктам Зони відчуження немає.
У Чорнобилі поновилися пожежі. У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники борються з 4 новими осередками займання.
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