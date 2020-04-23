ДСНС: осередків горіння стає дедалі меньше

Рятувальники продовжують боротися із вогнем у Зоні відчуження на Житомирщині

Фото: facebook:MNS.GOV.UA

Рятувальники продовжують боротися із вогнем у Зоні відчуження на Житомирщині

Про це повідомляє директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передає RegioNews.

"Завдяки заходам, що вживаються, кількість осередків горіння та їх площі у Зоні відчуження та у Житомирській області продовжують зменшуватись. Так, в Зоні відчуження на всіх трьох осередках розповсюдження пожеж немає. Сили й засоби працюють по периметру та в середині осередків, де це можливо”, - зазначає Демчук.

Також він додав, що основні зусилля наразі зосереджені на гасінні трави та лісової підстилки на ділянці Рудьки — Буряківка.

Продовжується створення мінералізованих смуг у лісових масивах, прокладання дороги для доступу пожежної техніки і особового складу до осередків горіння.

"У Житомирській області, на сьогоднішній ранок ліквідовано два осередки поблизу сіл Бережесть та Гладковичі. Інші локалізовані осередки не становлять загрози, відкритого вогню там не спостерігається. Продовжується проливання пеньків та залишків деревини, а також створення мінералізованих смуг”, - сказав директор Департаменту реагування на НС.

В свою чергу голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко на своїй сторінці у Facebook написав, що найближчими днями пожежа не буде погашена.

"Завтра останній робочий день перед роковиною аварії. Потрібен дощ чи допомога світу. Самі не впораємось”, - підкреслює він.

Нагадаємо, інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва надійшла ще 4 квітня.

5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон. Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території Зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.

Також повідомлялось, що поліція встановила підпалювача у Чорнобильській зоні.

У Чорнобилі поновилися пожежі. У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники борються з 4 новими осередками займання.

Штрафом не відбудетесь, - Аваков про підпали в Чорнобилі. Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію в лісі, а всіх, хто щось знає про підпали, просять звернутися в поліцію.