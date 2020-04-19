У Чорнобилі поновилися пожежі: що відомо
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційну інформацію ДСНС.
Станом на 18:00 18 квітня підрозділи ДСНС допомагають Держагенству з управління Зоною відчуження боротися із пожежами на території Корогодського, Лубянського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.
Рятувальники говорять про те, що зараз тліють пеньки, залишки деревини й торфовища. До роботи вже залучили важкі інженерну техніку ДСНС та 5 шляхопрокладачів ЗСУ. Небезпеки для об'єкта "Укриття” й сховища ядерних відходів немає.
Тим часом рятувальники Дніпропетровської області надали посильну допомогу колегам Київщини. У Зону відчуження направили 149 осіб особистого складу та 41 одиницю техніки для того. аби допомогти впоратися із лісовими пожежами. Про це на Facebook-сторінці повідомив начальник ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Андрій Кульбач.
Нагадаємо, що у Чорнобильській зоні відчуження з 4 квітня рятувальники борються із масштабними лісовими пожежами. 14 квітня вогонь вдалося загасити - у регіоні пройшли дощі, які й допомогли людям. Але кількома днями пізніше через вітряну погоду лісові масиви знову опинилися у вогні.
Як писали RegioNews раніше, 15 квітня мешканці Запорізької області поскаржилися на те, що у їх бік рухається хмара забрудненого повітря, що утворилася в рузультаті пожеж у Чорнобильській зоні.
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