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24 апреля 2020, 09:32 14

ГСЧС: в Чернобыльской зоне еще тлеют пни и остатки древесины

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24 апреля 2020, 09:32 14
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За минувшие сутки в Чернобыльской зоне авиация сбросила 236 т воды, чтобы остановить распространение огня, однако пожары там еще продолжаются
Фото: facebook:yaroslav.chernobyltour
За минувшие сутки в Чернобыльской зоне авиация сбросила 236 т воды, чтобы остановить распространение огня, однако пожары там еще продолжаются

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Чернобыльской зоне, в очагах пройденных огнем тлеют пеньки, остатки древесины и торфянике.

"В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришівського, Дитятківського и Денисовицького лесничеств”, - говорится в сообщении.

Также сказано, что основные усилия направлены на локализацию 3 ячеек (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка).

Как отмечается, к тушению пожара было привлечено 1066 человек и 253 единицы техники, в том числе 2 вертолета, которыми за минувшие сутки произведено 118 сбросов - 236 т воды.

Напомним, информация о пожаре в Чернобыльской зоне вблизи села Владимировка Котовского лесничества поступило еще 4 апреля.

5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, ухудшился радиационный фон. Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории Зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка.

Также сообщалось, что полиция установила поджигателя в Чернобыльской зоне.

В Чернобыле возобновились пожары. В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели борются с 4 новыми очагами возгорания.

Штрафом не отделаетесь, - Аваков о поджогах в Чернобыле. Нацгвардия начала антидиверсійну операцию в лесу, а всех, кто что-то знает о поджогах, просят обратиться в полицию.


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