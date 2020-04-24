ГСЧС: в Чернобыльской зоне еще тлеют пни и остатки древесины
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В Чернобыльской зоне, в очагах пройденных огнем тлеют пеньки, остатки древесины и торфянике.
"В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришівського, Дитятківського и Денисовицького лесничеств”, - говорится в сообщении.
Также сказано, что основные усилия направлены на локализацию 3 ячеек (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка).
Как отмечается, к тушению пожара было привлечено 1066 человек и 253 единицы техники, в том числе 2 вертолета, которыми за минувшие сутки произведено 118 сбросов - 236 т воды.
Напомним, информация о пожаре в Чернобыльской зоне вблизи села Владимировка Котовского лесничества поступило еще 4 апреля.
5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, ухудшился радиационный фон. Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории Зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка.
Также сообщалось, что полиция установила поджигателя в Чернобыльской зоне.
В Чернобыле возобновились пожары. В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели борются с 4 новыми очагами возгорания.
Штрафом не отделаетесь, - Аваков о поджогах в Чернобыле. Нацгвардия начала антидиверсійну операцию в лесу, а всех, кто что-то знает о поджогах, просят обратиться в полицию.
- 14:25 24 апреля Саакашвили: Президент мне поручил заниматься переговорами с МВФ
- 14:13 24 апреля В Харькове парк Горького в разгар эпидемии закупает новогодние декорации на 2,2 млн грн
- 13:51 24 апреля Кличко: в столице более 1100 больных на коронавирус
- 13:25 24 апреля Коронавирус обнаружили в женском монастыре где находится резиденция митрополита Онуфрия
- 13:24 24 апреля Вспышка COVID-19 в одесском доме престарелых: заболели пятеро
- 13:13 24 апреля Полсотни военных ВСУ инфицировались COVID-19
- 22:15 23 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков