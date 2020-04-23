В Житомирській області є загроза нової масштабної пожежі

23 квітня в Поясківському лісництві Білокоровицького лісгоспу Житомирської області виникла лісова пожежа загрозливих масштабів

Фото: zt-lis.gov.ua

23 квітня в Поясківському лісництві Білокоровицького лісгоспу Житомирської області виникла лісова пожежа загрозливих масштабів

Про це повідомляє пресслужба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, передає RegioNews.

Відомо, що над її локалізацією працює 50 осіб лісової охорони та більше 10 одиниць техніки, а також 25 рятувальників.

До місця займання доставили 4 автоцистерни, також було залучено авіацію.

У відомстві додали, що до гасіння пожежі було залучено пожежні ланки сусідніх лісгоспів.

Крім того, пожежні працюють над гасінням вогню у Велідницькому лісництві Словечанського лісгоспу та в Словечанському лісгоспі АПК.

В зоні відчуження на території Житомирської області відкритих пожеж немає, пожежні продовжують гасити окремі ділянки тління.

23 квітня повідомлялось, що в Чорнобильській зоні горять торфовища, сильний дим видно навіть з ЧАЕС.

За даними ДСНС, осередків горіння стає дедалі меньше, рятувальники продовжують боротися із вогнем у Зоні відчуження на Житомирщині.