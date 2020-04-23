Чорнобиль знову у вогні: горять торфовища
Про це розповів голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко в ефірі 24 каналу, передає RegioNews.
"На жаль, вони дуже сильно розгорілися, дим видно навіть з ЧАЕС. Тобто коли дивишся на неї, з одного боку – торфовища, а з іншого – Буряківка. Це село, поруч з яким є однойменний пункт поховання радіоактивних відходів", – зазначив він.
Також Ємельяненко зазначив, що на сході зони обов'язкового відселення вже згоріли майже три села.
"Ми туди поїхали, привезли допомогу та поширили інформацію в соцмережах. Багато людей допомогли грошима та відправили речі для потерпілих, наразі вони всім забезпечені", – розповів він.
Він додав, що отримав нещодавно відео, де ввечері 22 квітня дим видно вже з села Опачичі, яке розташоване за 10 кілометрів від колишнього райцентру та за 28 кілометрів від ЧАЕС.
"Там також є територія одного з лісництв. Навіть з-за кордону Чорнобильської зони з-під паркану видно дим. Тобто пожежі відновлюються", – підсумував він.
Нагадаємо, інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва надійшла ще 4 квітня.
5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон. Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території Зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.
Також повідомлялось, що поліція встановила підпалювача у Чорнобильській зоні.
У Чорнобилі поновилися пожежі. У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники борються з 4 новими осередками займання.
Штрафом не відбудетесь, - Аваков про підпали в Чорнобилі. Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію в лісі, а всіх, хто щось знає про підпали, просять звернутися в поліцію.
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