10:50  23 квітня
Лікарку перинатального центру Хмельницького підозрюють у торгівлі немовлятами
11:53  23 квітня
Мери Рівного й Черкас йдуть у відпуски у розпал коронавірусу
14:11  23 квітня
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2020, 09:00 38

Чорнобиль знову у вогні: горять торфовища

Читайте также
на русском языке
23 квітня 2020, 09:00 38
Читайте также на русском языке
У Чорнобильській зоні горять торфовища, сильний дим видно навіть з ЧАЕС
Фото:facebook.yaroslav.chernobyltour
У Чорнобильській зоні горять торфовища, сильний дим видно навіть з ЧАЕС

Про це розповів голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко в ефірі 24 каналу, передає RegioNews.

"На жаль, вони дуже сильно розгорілися, дим видно навіть з ЧАЕС. Тобто коли дивишся на неї, з одного боку – торфовища, а з іншого – Буряківка. Це село, поруч з яким є однойменний пункт поховання радіоактивних відходів", – зазначив він.

Також Ємельяненко зазначив, що на сході зони обов'язкового відселення вже згоріли майже три села.

"Ми туди поїхали, привезли допомогу та поширили інформацію в соцмережах. Багато людей допомогли грошима та відправили речі для потерпілих, наразі вони всім забезпечені", – розповів він.

Він додав, що отримав нещодавно відео, де ввечері 22 квітня дим видно вже з села Опачичі, яке розташоване за 10 кілометрів від колишнього райцентру та за 28 кілометрів від ЧАЕС.

"Там також є територія одного з лісництв. Навіть з-за кордону Чорнобильської зони з-під паркану видно дим. Тобто пожежі відновлюються", – підсумував він.

Нагадаємо, інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва надійшла ще 4 квітня.

5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон. Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території Зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.

Також повідомлялось, що поліція встановила підпалювача у Чорнобильській зоні.

У Чорнобилі поновилися пожежі. У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники борються з 4 новими осередками займання.

Штрафом не відбудетесь, - Аваков про підпали в Чорнобилі. Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію в лісі, а всіх, хто щось знає про підпали, просять звернутися в поліцію.


ліс ліквідація екологія пожежа Чорнобиль Київська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Під Чорнобилем досі горять чотири лісництва
22 квітня 2020, 09:09
У Чорнобильській зоні досі горить територія шести лісництв
21 квітня 2020, 21:41
Київщина: у гуртожитку COVID-19 виявили у 38 людей, серед них діти і двоє померлих
21 квітня 2020, 17:28
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 квітня 2020, 15:01
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 14:18
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Останні Популярні
Дмитро Гордон
Валерія Ясницька
Сергій Лещенко
Всі блоги »
Дружина-мільйонерка і російський шпигун: що відомо про новопризначеного голову Закарпатської ОДА Олексія Петрова
23 квітня 2020, 15:00
Родинний бізнес Андріївих: хто контролює автовокзали Закарпаття
23 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »