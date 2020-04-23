Чорнобиль знову у вогні: горять торфовища

У Чорнобильській зоні горять торфовища, сильний дим видно навіть з ЧАЕС

Фото:facebook.yaroslav.chernobyltour

У Чорнобильській зоні горять торфовища, сильний дим видно навіть з ЧАЕС

Про це розповів голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко в ефірі 24 каналу, передає RegioNews.

"На жаль, вони дуже сильно розгорілися, дим видно навіть з ЧАЕС. Тобто коли дивишся на неї, з одного боку – торфовища, а з іншого – Буряківка. Це село, поруч з яким є однойменний пункт поховання радіоактивних відходів", – зазначив він.

Також Ємельяненко зазначив, що на сході зони обов'язкового відселення вже згоріли майже три села.

"Ми туди поїхали, привезли допомогу та поширили інформацію в соцмережах. Багато людей допомогли грошима та відправили речі для потерпілих, наразі вони всім забезпечені", – розповів він.

Він додав, що отримав нещодавно відео, де ввечері 22 квітня дим видно вже з села Опачичі, яке розташоване за 10 кілометрів від колишнього райцентру та за 28 кілометрів від ЧАЕС.

"Там також є територія одного з лісництв. Навіть з-за кордону Чорнобильської зони з-під паркану видно дим. Тобто пожежі відновлюються", – підсумував він.

Нагадаємо, інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва надійшла ще 4 квітня.

5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон. Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території Зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.

Також повідомлялось, що поліція встановила підпалювача у Чорнобильській зоні.

У Чорнобилі поновилися пожежі. У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники борються з 4 новими осередками займання.

Штрафом не відбудетесь, - Аваков про підпали в Чорнобилі. Нацгвардія розпочала антидиверсійну операцію в лісі, а всіх, хто щось знає про підпали, просять звернутися в поліцію.