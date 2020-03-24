Хвора коронавірусом жінка намагалась втекти з аеропорту "Бориспіль"

В аеропорту "Бориспіль" жінка, у якої експрес-тест показав позитивний результат на коронавірус, намагалася уникнути госпіталізації

Фото: МВС

В аеропорту "Бориспіль" жінка, у якої експрес-тест показав позитивний результат на коронавірус, намагалася уникнути госпіталізації

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

Зазначається, що вона прилетіла в аеропорт "Бориспіль" евакуаційним рейсом з однієї з країн ЄС.

"Ця пасажирка, громадянка України, попри вимоги лікарів хотіла пройти лінію паспортного контролю та залишити межі аеропорту", - йдеться в повідомленні.

Після роз’яснювальної роботи щодо необхідності подальшого медичного обстеження її направили в одну з лікарень столиці.

В МВС закликали громадян, які прибувають в Україну, свідомо ставитись до свого здоров’я та безпеки інших, не приховувати симптомів захворювань, скарг на самопочуття.

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Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".