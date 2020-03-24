Больная коронавирусом женщина пыталась бежать из аэропорта "Борисполь"
Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.
Отмечается, что она прилетела в аэропорт "Борисполь" эвакуационным рейсом из одной из стран ЕС.
"Эта пассажирка, гражданка Украины, несмотря на требования врачей хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта", - говорится в сообщении.
После разъяснительной работы о необходимости дальнейшего медицинского обследования ее направили в одну из больниц столицы.
В МВД призвали граждан, прибывающих в Украину, сознательно относиться к своему здоровью и безопасности других, не скрывать симптомов заболеваний, жалоб на самочувствие.
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Напомним, в понедельник, 23 марта в ходе внеочередного заседания Кабинета министров было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.
Согласно решению Кабинета министров, с 24 марта в Украине все аэропорты прекращают работу, эвакуационные чартерные рейсы из других стран будет принимать только аэропорт "Борисполь".
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