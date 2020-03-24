Больная коронавирусом женщина пыталась бежать из аэропорта "Борисполь"

В аэропорту "Борисполь" женщина, у которой экспресс-тест показал положительный результат на наличие коронавирусной инфекции, пыталась избежать госпитализации

Фото: МВД

В аэропорту "Борисполь" женщина, у которой экспресс-тест показал положительный результат на наличие коронавирусной инфекции, пыталась избежать госпитализации

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

Отмечается, что она прилетела в аэропорт "Борисполь" эвакуационным рейсом из одной из стран ЕС.

"Эта пассажирка, гражданка Украины, несмотря на требования врачей хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта", - говорится в сообщении.

После разъяснительной работы о необходимости дальнейшего медицинского обследования ее направили в одну из больниц столицы.

В МВД призвали граждан, прибывающих в Украину, сознательно относиться к своему здоровью и безопасности других, не скрывать симптомов заболеваний, жалоб на самочувствие.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, в понедельник, 23 марта в ходе внеочередного заседания Кабинета министров было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Согласно решению Кабинета министров, с 24 марта в Украине все аэропорты прекращают работу, эвакуационные чартерные рейсы из других стран будет принимать только аэропорт "Борисполь".