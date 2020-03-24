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24 березня 2020, 12:35 3

"Укрпошта" запустила безкоштовну доставку до лікарень

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24 березня 2020, 12:35 3
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"Укрпошта" з 24 березня запускає безкоштовну доставку гуманітарної допомоги до лікарень - масок, халатів, рукавичок і т. д.
"Укрпошта" з 24 березня запускає безкоштовну доставку гуманітарної допомоги до лікарень - масок, халатів, рукавичок і т. д.

Як передає RegioNews, про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський на своїй сторінці в Facebook.

"Починаючи з сьогоднішнього дня і до закінчення карантину, з будь-якого відділення "Укрпошти", або викликавши кур'єра можна безкоштовно відправити допомога лікарням. Будь ласка - тільки продукцію промислового виробництва! Така посилка буде мати значок "для лікарні". В обласні центри до 30 кг у райцентри до 5 кг. Якщо посилка більше - просто розбийте на кілька, від цього вона не стане безкоштовніші", - написав він.

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Нагадаємо, 23 березня Кабмін дозволив дистанційну доставку ліків на час карантину.

МОЗ обговорив з онлайн-рітейлером Rozetka алгоритми доставки продуктів харчування та побуту в умовах карантину та потенційного надзвичайного стану.

Президент заявляв, що українцям, госпіталізованим з підозрою на коронавірус також виплачуватимуть лікарняні, а молозабезпеченим пенсіонерам через коронавірус доплатять по тисячі гривень.

Медикам, які працюють з хворими коронавірусом, доплачуватимуть по дві зарплати. Також розглядають питання про збільшення субсидій на час карантину.


коронавірус карантин лікарні Укрпошта ліки доставка
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