"Укрпошта" запустила безкоштовну доставку до лікарень
Як передає RegioNews, про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський на своїй сторінці в Facebook.
"Починаючи з сьогоднішнього дня і до закінчення карантину, з будь-якого відділення "Укрпошти", або викликавши кур'єра можна безкоштовно відправити допомога лікарням. Будь ласка - тільки продукцію промислового виробництва! Така посилка буде мати значок "для лікарні". В обласні центри до 30 кг у райцентри до 5 кг. Якщо посилка більше - просто розбийте на кілька, від цього вона не стане безкоштовніші", - написав він.
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Нагадаємо, 23 березня Кабмін дозволив дистанційну доставку ліків на час карантину.
МОЗ обговорив з онлайн-рітейлером Rozetka алгоритми доставки продуктів харчування та побуту в умовах карантину та потенційного надзвичайного стану.
Президент заявляв, що українцям, госпіталізованим з підозрою на коронавірус також виплачуватимуть лікарняні, а молозабезпеченим пенсіонерам через коронавірус доплатять по тисячі гривень.
Медикам, які працюють з хворими коронавірусом, доплачуватимуть по дві зарплати. Також розглядають питання про збільшення субсидій на час карантину.
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