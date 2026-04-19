19 квітня 2026, 18:01

Відкрив вогонь по людях після сварки із сусідом: деталі теракту у Києві

19 квітня 2026, 18:01
Фото: Національна поліція
Голова Національної поліції Іван Вигівський оприлюднив нові деталі вчорашнього теракту у Київ, внаслідок якого загинули шестеро людей

Про це інформує Суспільне Новини, передає RegioNews.

За його словами, події розгорталися на тлі побутового конфлікту між сусідами. Спершу зловмисник під час сварки вистрілив у сусіда з травматичної зброї. Після цього він повернувся до своєї квартири, де взяв іншу зброю та підпалив помешкання.

Правоохоронці отримали виклик через конфлікт і вирушили на місце події. Однак уже під час прибуття їм повідомили, що там перебуває озброєний чоловік.

Поліцейські намагалися надати допомогу постраждалим, зокрема пораненій дитині. У момент, коли вони поверталися до службового автомобіля за аптечкою, пролунали нові постріли – саме цей епізод зафіксовано на відео, яке поширюється у мережі.

Теракт у Києві 18 квітня: що відомо

У Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу шестеро людей загинули, ще понад десяток поранені.

Зловмисник починав рух з вулиці Деміївська, дорогою вбив чотирьох людей. П'ятою жертвою став заручник у супермаркеті "Велмарт". Шостою жертвою стала жінка близько 30 років, яка померла у лікарні. Її племінник, хлопчик 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у лікарні, де йому надається необхідна допомога.

За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 ККУ – терористичний акт.

В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця. Відомо, що нападник раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

У мережі також з'явилося відео з місця суботнього теракту в Київ, на якому видно, як поліцейські відступають під час стрілянини. На місці залишилися дитина.

У Національній поліції повідомили, що на час перевірки співробітників, дії яких потрапили на відео, відсторонено від виконання службових обов'язків.

За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в столиці 18 квітня розпочато кримінальне провадження.

19 квтіня генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

"Сором для системи": Клименко про дії поліції під час теракту
19 квітня 2026, 16:29
У Києві перевіряють дії поліції під час теракту 18 квітня
19 квітня 2026, 15:05
Теракт у Києві: 8 поранених у лікарнях, один у критичному стані
19 квітня 2026, 14:02
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Україну накриють заморозки: де буде найхолодніше
19 квітня 2026, 18:35
Стрілянина в Чернігові: поліція працює на місці події
19 квітня 2026, 17:26
Російський удар по передмістю Запоріжжя: 1 загибла, 3 поранених
19 квітня 2026, 17:17
Стрілянина в Києві: керівник патрульної поліції подав у відставку
19 квітня 2026, 17:04
Українські військові вперше збили "Шахед" дроном із морської платформи
19 квітня 2026, 16:46
"Сором для системи": Клименко про дії поліції під час теракту
19 квітня 2026, 16:29
Зброя чи заборона: ілюзія простих рішень після теракту
19 квітня 2026, 15:57
В Одесі 12-річного хлопця вдарило струмом на вагоні потяга
19 квітня 2026, 15:34
У Києві перевіряють дії поліції під час теракту 18 квітня
19 квітня 2026, 15:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »