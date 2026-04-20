Український музикант загинув внаслідок теракту в Києві

Стало відомо, що внаслідок теракту в столиці загинув український музикант. Про це розповіла його колега

Про це повідомила Марина Юревич, передає RegioNews.

Під час теракту в Києві загинув гітарист Ігор Савченко, який був учасником гурту "Друге Сонце". За словами вокалістки колективу, він дуже любив це життя, свою родину та музику.

"Що вже тебе, Ігор, не почую, що подзвоню, а там тиша. Ігоре, ти був справжнім другом, справжнім рокером, ти ніколи не здавався, ти завжди був поряд, коли весь світ був проти. Ти був опорою, для всіх. Молодий душею, неймовірний. Ти так любив це життя. Свою родину, а музикою ти жив, горів, відчував, що ти справжній, коли граєш", - написала Марина.

Гурт "Друге Сонце"

Спочатку колектив грав під назвою "Феромон". Гурт створили ще в 2009 році. Музиканти виконуть фольк-рок та інді. Ігор Савченко був гітаристом. За словами Марини Юревич, вони дружили та грали разом ще з 2010 року.

Теракт у Києві 18 квітня: що відомо

У Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу шестеро людей загинули, ще понад десяток поранені.

Зловмисник починав рух з вулиці Деміївська, дорогою вбив чотирьох людей. П'ятою жертвою став заручник у супермаркеті "Велмарт". Шостою жертвою стала жінка близько 30 років, яка померла у лікарні. Її племінник, хлопчик 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у лікарні, де йому надається необхідна допомога.

За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 ККУ – терористичний акт.

В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця. Відомо, що нападник раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

У мережі також з'явилося відео з місця суботнього теракту в Київ, на якому видно, як поліцейські відступають під час стрілянини. На місці залишилися дитина.

У Національній поліції повідомили, що на час перевірки співробітників, дії яких потрапили на відео, відсторонено від виконання службових обов'язків.

За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в столиці 18 квітня розпочато кримінальне провадження.

19 квітня генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.