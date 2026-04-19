6 загиблих у Києві: нові деталі про нападника і його минуле

Києві, 18 квітня.

У медіа з'явилися нові подробиці про чоловіка, який 18 квітня влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва

Про це пише NV, передає RegioNews.

За словами сусідів, він жив у квартирі поруч із місцем нападу близько десяти років, мешкав сам і майже не контактував із людьми, лише вітався.

ТСН із посиланням на свої джерела повідомляє, що у 2023 році цей самий чоловік фігурував у конфлікті в одному зі столичних супермаркетів АТБ. Тоді, він пройшов до каси поза чергою, а після зауваження почав агресивно поводитися, напав на одного з відвідувачів, вибив у нього телефон і травмував руку. Згодом, як стверджує потерпілий, проти нападника відкрили кримінальну справу.

Скриншот із відео

Телебачення Торонто, посилаючись на аналіз OSINT-відділу та неофіційних баз, повідомило, що нападник був військовим пенсіонером і мав антисемітські погляди. Журналісти знайшли пов’язаний із ним акаунт у Facebook, де публікувалися антиукраїнські та антисемітські дописи, заклики до силової "зачистки" суспільства з апеляцією до методів Адольфа Гітлера, а також жаль через те, що Ігор Гіркін у 2014 році не знищив Бахмут повністю. У публікаціях також використовувалося формулювання "так звана Україна".

Водночас частина біографічних деталей про нападника, його можливі зв’язки з Росією та окремі дані з неофіційних баз потребують додаткового офіційного підтвердження.

Терорист із Києва: хто він

За попередніми даними, підозрюваного звати Дмитро Васильченков. Він народився у квітні 1968 року в Москві та має громадянство України.

За інформацією джерел ТСН.ua у правоохоронних органах, стрілянина в київському супермаркеті сталася за три дні до його дня народження – 21 квітня йому мало виповнитися 58 років.

Фото: ТСН

Раніше чоловік проживав у Бахмуті Донецької області. У 2015-2017 роках він перебував у Росії (Рязань), користувався російським номером телефону та банківськими сервісами, повідомляє відділ OSINT Телебачення Торонто.

Згодом він повернувся до України та мешкав у Києві неподалік станції метро "Деміївська", поруч із місцем нападу.

Теракт у Києві 18 квітня: що відомо

У Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу щонайменше шестеро людей загинули, ще 14 поранені, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Зловмисник починав рух з вулиці Деміївська, дорогою вбив чотирьох людей. П'ятою жертвою став заручник у супермаркеті "Велмарт". Шостою жертвою стала жінка близько 30 років, яка померла у лікарні. Їхній син 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у лікарні, де йому надається необхідна допомога.

За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 ККУ – терористичний акт.

В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця. Відомо, що нападник раніше притягувався до кримінальної відповідальності.