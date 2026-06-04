Удар по Харкову: ворожий безпілотник атакував Холодногірський район
Увечері 4 червня російські війська атакували Харків ударним безпілотником. Влучання зафіксували у Холодногірському районі міста
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Спочатку він поінформував про удар ворожого БпЛА та зазначив, що наслідки атаки встановлюються.
Згодом Синєгубов уточнив, що безпілотник влучив по відкритій території.
"У Холодногірському районі ворожий безпілотник влучив по відкритій території. Обійшлося без постраждалих", — повідомив очільник ОВА.
Нагадаємо, що зранку 4 червня у Харкові зафіксовали влучання у багатоповерховий житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа
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