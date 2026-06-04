На Кіровоградщині чоловік "зливав" росіянам координати лікарень

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Подільський районний суд міста Кропивницького визнав громадянина винним у державній зраді. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Протягом грудня 2024 – лютого 2025 року чоловік переписувався у Telegram із представником РФ. Він передава росіянину дані про розміщення медичних закладів, енергетичних обʼєктів та військових частин. Зокрема, росіянина цікавили електропідстанції на території госпіталя ветеранів війни. Ворог хотів знеструмити медзаклад, щоб там не могли лікувати українських військовослужбовців.

У січні 2025 року чоловік підпалив двері електричної підстанції. Через місяць його затримали правоохоронці, коли він фотографував територію військової частини. На суді він відмовився давати показання.

Відомо, що за завдання він отримував від росіян гроші. На його картку прийшло загалом близько 140 тисяч гривень.

Суд призначив покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області визнав місцевого жителя винним у державній зраді. Виявилось, він передавав дані росіянам про військовий аеродром.