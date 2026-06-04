На Львівщині чоловік понад 20 років тримав людину в рабстві

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У Львівській області будуть судити чоловіка, який влаштував трудове рабство. Він понад 20 років змушував людину виконувати важкі фізичні роботи

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, зловмисник використав уразливий стан чоловіка, який не мав постійного місця проживання та стабільного доходу. Протягом більш як 20 років чоловік жив у неналежних умовах та без базових зручностей. Він перебував у повній матеріальній та психологічній залежності від зловмисника.

Відомо, що влітку обвинувачений переміщав його за межі населеного пункту – для виконання господарських робіт. Тоді потерпілий жив у металевому контейнері з антисанітарними умовами.

"За даними слідства, для утримання контролю та якісно виконаної роботи фігурант застосовував фізичне та психологічне насильство. Зокрема, якщо виконана праця не задовольняла зловмисника, потерпілому неодноразово завдавалися тілесні ушкодження", - повідомили в поліції.

Тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, що у Кривому Розі правоохоронці викрили схему торгівлі людьми, організовану під виглядом працевлаштування за кордоном.