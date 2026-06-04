Смертельна ДТП на Київщині: водій вилетів на зустрічку

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 61-річний водій Mazda не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з Ford Tourneo, за кермом якого був 43-річний чоловік. Внаслідок ДТП загинули водій та 57-річна пасажирка Mazda.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті зіткнулися автомобіль Kia Sorento та вантажівка Mercedes Sprinter. Загинув 17-річний підліток, три людини – у тяжкому стані у лікарні. Поліція затримала 18-річного водія Kia.