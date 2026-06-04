У Запоріжжі ворог атакував багатоповерхівку дронами, кількість поранених зросла до 10

Фото: Іван Федоров

Російські військові ввечері 4 червня атакували багатоповерхівку в Запоріжжі, унаслідок чого травм зазнали 10 людей

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає RegioNews .

Росіяни атакували місто безпілотниками. Унаслідок атаки постраждала багатоповерхівка, на місці спалахнула пожежа.

Постраждали чотири людини — двоє чоловіків та дві жінки, вони всі перебувають під наглядом медиків. Федоров повідомляв, що одна поранена у важкому стані.

Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 10.

Нагадаємо, що раніше росіяни дроном ударили по громадському транспорту в Запоріжжі.