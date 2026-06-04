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04 червня 2026, 22:40

У Запоріжжі ворог атакував багатоповерхівку дронами, кількість поранених зросла до 10

04 червня 2026, 22:40
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Фото: Іван Федоров
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Російські військові ввечері 4 червня атакували багатоповерхівку в Запоріжжі, унаслідок чого травм зазнали 10 людей

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає RegioNews.

Росіяни атакували місто безпілотниками. Унаслідок атаки постраждала багатоповерхівка, на місці спалахнула пожежа.

Постраждали чотири людини — двоє чоловіків та дві жінки, вони всі перебувають під наглядом медиків. Федоров повідомляв, що одна поранена у важкому стані.

Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 10.

Нагадаємо, що раніше росіяни дроном ударили по громадському транспорту в Запоріжжі.

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