Ціни на популярну ягоду в Україні рухнули
В Україні відчутно подешевшала суниця. Причиною називають стрімке зростання пропозиції цієї ягоди з південних регіонів країни
Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.
Станом на 2 червня українські виробники пропонують суницю в середньому від 120 до 200 гривень за кілограм. Це на 21% дешевше, якщо порівнювати з минулим тижнем.
За словами фермерів, вони змушені опускати ціни через збільшення пропозицїі. Такоє є певний тиск через зростання імпорту. Аналітики зазначили, що зараз суниця в Україні на 11% дорожче, аніж була минулого року.
Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.
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