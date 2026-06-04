У Києві вантажівка на смерть збила жінку

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Попередньо, водій вантажівки знаходився у заторі в третій смузі руху в напрямку вулиці Отамана Зеленого. Коли він поїхав, то наїхав на пішохода. 83-річна жінка переходила дорогу у невстановленому для цього місці.

На жаль, внаслідок ДТП, пенсіонерка загинула від отриманих травм.

"Наразі слідчі встановлюють усі обставини, причини та механізм цієї автопригоди. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали розслідувати смертельну ДТП, яка днями сталась у Харкові. Підозрюваним став заступник міського голови Іван Кузнєцов.