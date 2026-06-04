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04 червня 2026, 22:55

Донецький аеропорт під вогневим контролем ЗСУ: Сили безпілотних систем нищать ворожу інфраструктуру

04 червня 2026, 22:55
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Фото: Скриншот із відео
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Бійці 1-о окремого центру Сил безпілотних систем провели операцію з ліквідації та ураження російських екіпажів безпілотників, зенітних розрахунків ППО і складів на території Донецького аеропорту, який росіяни перетворили на військово-логістичний хаб

Про це повідомляє 1-й окремий центр безпілотних систем ЗСУ, передає RegioNews.

"1 окремий центр СБС (14 полк) взяв під вогневий контроль Донецький аеропорт, здійснивши першу в сучасній історії операцію такого типу", - ідеться у дописі.

Як пояснили військові, окупанти перетворили ДАП на військово-логістичний хаб та ключовий майданчик для запусків ударних БПЛА "Шахед".

"Наш підрозділ планомірно випалює ворожу інфраструктуру, роблячи функціонування аеродрому неможливим",- пояснили військові.

Нагадаємо, що українські захисники на всіх напрямках фронту продовжують нищити росіян та ворожу техніку. Прикордонники показали свіжі кадри роботи дронів наших захисників.

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