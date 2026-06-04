"Я пропоную вам зустріч": Зеленський написав лист до Путіна

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Президент України публічно звернувся до Владіміра Путіна. Він запропонував обмін "всіх на всіх" та прямі перемовини

Цей лист опублікували на офіційному порталі Офісу президента України, передає RegioNews.

Свій лист до Путіна Зеленський почав з того, що на початку правління Путіна чимало українців його поважали. На сьгодні ситуація інакша: більшість українців радіє, коли дрони долітають до російських міст.

Зеленський зауважив, що лінія фронту зараз - це та лінія, з якої повинна початись дипломатія. Україна згодна припинити вогонь для часу, коли тривають переговори. Моніторинг можуть забезпечити США.

"Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами. Я пропоную вам зустріч. Є країни, які традиційно приймають лідерів для вирішення питань війни і миру. Швейцарія, Туреччина, країни Арабського світу – багато хто може і хоче прийняти цю зустріч", - каже Володимир Зеленський.

При цьому він зазначив, що не бачить сенсу, щоб місцем зустрічі була Москва або Київ. Він також додав, що якщо Путін не погодиться завершити війну, Україна буде боротись за своє існування. Проте тоді Путіну доведеться боротись за своє існування.

Зеленський додав, що Київ знає про документи, які свідчать, що російський диктатор планує воювати ще й у 2027 та 2028 роках, а також втягнути у війну Білорусь ще більше.

"Ви можете зупинити свою війну. Вічна памʼять усім, чиї життя були забрані цією війною. Слава Україні", - написав президент.

Нагадаємо, раніше український президент зазначив, що розраховує на завершення паузи в перемовинах. За його словами, це важливо для збереження життів людей та відновлення безпеки у Європі.

Нагадаємо, німецьке видання Die Welt зазначало, що США за президентства Трампа фактично переклали основний тягар підтримки України на європейські держави, залишивши за собою роль головного посередника у потенційних мирних переговорах.

Раніше Король Чарльз III у Конгресі США закликав до "непохитної рішучості" у підтримці України.

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