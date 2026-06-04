В Україні рухнули ціни на базовий овоч борщового набору

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Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Станом на 4 червня більшість виробників пропонують капусту нового врожаю до продажу по 11-18 гривень за кілограм. У середньому це на 22% дешевше, аніж минулого тижня. При цьому якщо порівнювати з минулим роком, зараз капуста в середньому на 16% дешевша.

"Після періоду сильних дощів із грозами та градом погода практично на всій території країни стабілізувалася, що дозволило фермерам збільшити обсяги поставок капусти врожаю 2026 року на внутрішній ринок. Водночас якість продукції не завжди задовольняє кінцевого споживача, що також додатково тисне на ціни", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.