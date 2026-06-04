На Рівненщині ТЦК мобілізував студента: як це сталось

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Рівненський окружний адміністративний суд розглянув спір між ТЦК та громадянином, якого призвали на військову службу. Виявилось, що ТЦК мобілізував студента

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік звернувся до суду з вимогами визнати протиправною бездіяльність ТЦК щодо незняття його з військового обліку військовозобов’язаних та невзяття на облік призовників, визнати протиправними дії щодо його призову на військову службу під час мобілізації, а також визнати протиправною бездіяльність щодо нерозгляду заяви про надання відстрочки від призову та зобов’язати відповідача розглянути таку заяву.

За його словами, він прибув до ТЦК для уточнення даних та повідомив про підстави для відстрочки у зв'язку з тим, що він навчається в університеті. Проте згодом йому вручили повістку. Чоловік переконаний, що він мав перебувати на обліку призовників та користуватися правом на відстрочку.

Як з'ясував суд, ще у 2021 році рішенням призовної комісії позивача було звільнено від призову на строкову військову службу як непридатного до військової служби в мирний час та обмежено придатного у воєнний час. Також відомо, що на момент призову чоловік навчався за магістерською програмою в університеті. Проте йому після огляду вручили повістку на відправку до військової частини.

У результаті суд визнав протиправними дії ТЦК, визнав протиправною бездіяльність щодо нерозгляду заяви про надання відстрочки та зобов’язав відповідача розглянути таку заяву з урахуванням висновків суду.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині мобілізували 24-річного лікаря-інтерна за день до його 25-річчя. Він прийшов до ТЦК для уточнення данних, коли йому було ще 24, але його з приміщення так і не випустили.