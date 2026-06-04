12:55  04 червня
На Рівненщині 17-річна водійка BMW потрапила в ДТП і перекинула авто
09:08  04 червня
Загибель 14-річної дівчинки у Кривому Розі: водієві повідомили про підозру
08:21  04 червня
Зник після останнього дзвоника: на Чернігівщині знайшли тіло 17-річного хлопця
UA | RU
UA | RU
04 червня 2026, 22:25

На Рівненщині ТЦК мобілізував студента: як це сталось

04 червня 2026, 22:25
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Рівненський окружний адміністративний суд розглянув спір між ТЦК та громадянином, якого призвали на військову службу. Виявилось, що ТЦК мобілізував студента

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік звернувся до суду з вимогами визнати протиправною бездіяльність ТЦК щодо незняття його з військового обліку військовозобов’язаних та невзяття на облік призовників, визнати протиправними дії щодо його призову на військову службу під час мобілізації, а також визнати протиправною бездіяльність щодо нерозгляду заяви про надання відстрочки від призову та зобов’язати відповідача розглянути таку заяву.

За його словами, він прибув до ТЦК для уточнення даних та повідомив про підстави для відстрочки у зв'язку з тим, що він навчається в університеті. Проте згодом йому вручили повістку. Чоловік переконаний, що він мав перебувати на обліку призовників та користуватися правом на відстрочку.

Як з'ясував суд, ще у 2021 році рішенням призовної комісії позивача було звільнено від призову на строкову військову службу як непридатного до військової служби в мирний час та обмежено придатного у воєнний час. Також відомо, що на момент призову чоловік навчався за магістерською програмою в університеті. Проте йому після огляду вручили повістку на відправку до військової частини.

У результаті суд визнав протиправними дії ТЦК, визнав протиправною бездіяльність щодо нерозгляду заяви про надання відстрочки та зобов’язав відповідача розглянути таку заяву з урахуванням висновків суду.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині мобілізували 24-річного лікаря-інтерна за день до його 25-річчя. Він прийшов до ТЦК для уточнення данних, коли йому було ще 24, але його з приміщення так і не випустили.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівненська область суд ТЦК мобілізація
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
На Львівщині чоловік понад 20 років тримав людину в рабстві
04 червня 2026, 22:45
"Я пропоную вам зустріч": Зеленський написав лист до Путіна
04 червня 2026, 21:40
Удар по Харкову: ворожий безпілотник атакував Холодногірський район
04 червня 2026, 21:26
У Києві вантажівка на смерть збила жінку
04 червня 2026, 21:20
На Дніпропетровщині через ворожі обстріли загинула жінка та п’ятеро поранених
04 червня 2026, 21:15
У Харкові затримали грабіжника, який відібрав смартфон у чоловіка з порушеннями слуху
04 червня 2026, 20:59
Смертельна ДТП на Київщині: водій вилетів на зустрічку
04 червня 2026, 20:55
На Чернігівщині через ворожу атаку знеструмлені понад 4 тисячі споживачів
04 червня 2026, 20:40
На Хмельниччині військовий погрожував ножем поліцейським
04 червня 2026, 20:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Віталій Портніков
Павло Казарін
Віктор Ягун
Всі блоги »